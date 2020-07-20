Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.07
Рома
Интер
22
Футбол. Зарубежный
19.07
Севилья
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
19.07
Осасуна
Мальорка
22
Футбол. Зарубежный
19.07
Леванте
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
19.07
Леганес
Реал
22
Футбол. Зарубежный
19.07
Гранада
Атлетик
40
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
11:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Фото девушки Роналду в купальнике взволновало фанатов

Фото девушки форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджины Родригес в купальнике взволновало фанатов. Публикация доступна в ее Instagram.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Девушка опубликовала две фотографии: на первой она сидит спиной к камере, на второй — лицом. Подписчики в комментариях восхитились Родригес. «Королева красоты», «Это тело — мечта!», «Криштиану повезло!» — написали под снимками они.

Во время загрузки произошла ошибка.

7 июля Роналду отреагировал на другое фото Джорджины. «Самая красивая женщина на Земле», — написал 35-летний игрок.

Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также сообщалось, что Родригес является главной наследницей Роналду. В случае смерти игрока она получит все его состояние, которое оценивается в более чем 300 миллионов евро.

Читайте также
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающих шортах
Дочь теннисиста Кафельникова станцевала на улице в бюстгальтере. Видео
Ученики против учителей. Определились финалисты Кубка России
Обладатель Кубка Стэнли возглавил клуб КХЛ
Защитник МЮ попал в больницу после столкновения с одноклубником
«Интер» и «Аталанта» сыграют в Лиге чемпионов следующего сезона
Главный тренер «Барселоны» заявил, что не думал об отставке
Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона
Кремлев сообщил о переговорах по бою Чудинов — Сауль Альварес
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь