Сетьен заявил, что не думал об отставке и чувствует поддержку руководства «Барселоны»

В воскресенье состоялся последний тур чемпионата, по итогам сезона «Барселона» финишировала второй, набрав 82 очка. Чемпионом впервые с 2017 года стал мадридский «Реал» (87 очков).
«Я всегда был спокоен. Меня беспокоит не мое будущее, а будущее клуба, — сказал Сетьен. — Я сосредоточен на работе, есть вещи, которые я не могу контролировать. Я всегда чувствовал поддержку».
Тренер заявил, что выездная разгромная победа над «Алавесом» в последнем туре (5:0) придаст команде уверенности перед возобновлением сезона в Лиге чемпионов. «Мы уже посвятили много времени подготовке к Лиге чемпионов и все с нетерпением ждем ее возвращения, — добавил Сетьен. — Мы корректировали некоторые вещи в ходе подготовки. Победа над “Алавесом” позволяет нам смотреть в будущее с большей уверенностью и другим настроением».
Первый матч 1/8 финала «Наполи» — «Барселона» (1:1) состоялся 25 февраля, ответная игра пройдет 8 августа. Матч может быть перенесен из Барселоны и пройти на нейтральном поле в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Также Сетьен прокомментировал свои взаимоотношения с капитаном команды Лионелем Месси. «Месси играет определяющую роль в игре, надеюсь, он сможет продолжать радовать нас на протяжении многих лет. У меня с ним такие же взаимоотношения, как и с другими игроками».