Экс-футболист молодежной сборной Казахстана назвал причины закрытия своего клуба

«Я думаю, вот если не будет Первенства среди команд Второй лиги по футболу, то насовсем попрощаться с футболом. Спросите почему? Думаю, дальше просто нету смысла. Уже как пятый год тащу за собой 25−30 молодых ребят, которые верят в меня. Верят тому, что я — их счастливый билет в футбольную жизнь. Я не хочу подводить их, но такова реальность нынешней ситуации. До начала чемпионата было вложено столько сил и финансов. Расходы идут, а доходов нет, потому что карантин. И реально тяжело. Тяжело отбирать все время у семьи. 30 человек — это 30 судеб и 30 разных проблем, за которые ты несешь ответственность. Если вы не понимаете, о чем я, то даю понять, что тренироваться месяц в Нур-Султане стоит порядка до 300 тысяч тенге при двух тренировках в неделю. Заявочный взнос в Федерацию футбола Нур-Султана — 1,6 миллиона тенге, мини-футбол в АФЛ до 900 тысяч тенге. Есть еще покупка мячей инвентаря, формы, экипировки. Кому-то надо платить. Кому-то надо дать работу, та же зарплата тренера. В год участвуем в трех крупных турнирах. Во-первых, Кубок Регионов, чтобы получить путевку в Кубок Казахстана среди профессионалов, который включает поездку на 10−12 дней и выходит нам в 3 миллиона тенге. Во-вторых, чемпионат Казахстана среди чемпионов в регионах, а это десятидневная поездка на 2,5 миллиона тенге. И, в-третьих, предварительный этап Кубка Казахстана среди команд профессионалов Первой и Второй лиги — поездка на 10−14 дней суммой в 4,5 миллиона тенге. И это только расходы на любительском уровне! Итог всему — кому это надо? Спасибо 2020 году за то, что окончательно убил мой труд и создание, а также веру в себя и в светлое будущее. Я никогда не опускаю руки и не боюсь трудностей. Просто до меня только доперло, что пока я вкладывал в футбол, умные люди вкладывали в семью. Разница в том, что пока кто-то кайфует от жизни, кто-то мучается. Извините за мысли вслух. Самое главное, чтобы народ поскорее пошел на поправку и все мы начали жить по-прежнему. Мне в жизни ничего не интересно, кроме футбола. Даже с мужьями подруг моей жены не о чем поговорить, так как я ничем кроме футбола не занимаюсь. Отныне у меня задача — отвлечься. Буду рыбачить и обязательно научусь делать шашлыки», — написал Сыдыкбек.