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11:57 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист молодежной сборной Казахстана назвал причины закрытия своего клуба

Частный футбольный клуб SD Family, который был заявлен во вторую лигу Казахстана по футболу сезона-2020, прекратит свое существование из-за финансовых убытков. Об этом в своем Instagram сообщил основатель команды Дидар Сыдыкбек.

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Источник: Reuters

«Я думаю, вот если не будет Первенства среди команд Второй лиги по футболу, то насовсем попрощаться с футболом. Спросите почему? Думаю, дальше просто нету смысла. Уже как пятый год тащу за собой 25−30 молодых ребят, которые верят в меня. Верят тому, что я — их счастливый билет в футбольную жизнь. Я не хочу подводить их, но такова реальность нынешней ситуации. До начала чемпионата было вложено столько сил и финансов. Расходы идут, а доходов нет, потому что карантин. И реально тяжело. Тяжело отбирать все время у семьи. 30 человек — это 30 судеб и 30 разных проблем, за которые ты несешь ответственность. Если вы не понимаете, о чем я, то даю понять, что тренироваться месяц в Нур-Султане стоит порядка до 300 тысяч тенге при двух тренировках в неделю. Заявочный взнос в Федерацию футбола Нур-Султана — 1,6 миллиона тенге, мини-футбол в АФЛ до 900 тысяч тенге. Есть еще покупка мячей инвентаря, формы, экипировки. Кому-то надо платить. Кому-то надо дать работу, та же зарплата тренера. В год участвуем в трех крупных турнирах. Во-первых, Кубок Регионов, чтобы получить путевку в Кубок Казахстана среди профессионалов, который включает поездку на 10−12 дней и выходит нам в 3 миллиона тенге. Во-вторых, чемпионат Казахстана среди чемпионов в регионах, а это десятидневная поездка на 2,5 миллиона тенге. И, в-третьих, предварительный этап Кубка Казахстана среди команд профессионалов Первой и Второй лиги — поездка на 10−14 дней суммой в 4,5 миллиона тенге. И это только расходы на любительском уровне! Итог всему — кому это надо? Спасибо 2020 году за то, что окончательно убил мой труд и создание, а также веру в себя и в светлое будущее. Я никогда не опускаю руки и не боюсь трудностей. Просто до меня только доперло, что пока я вкладывал в футбол, умные люди вкладывали в семью. Разница в том, что пока кто-то кайфует от жизни, кто-то мучается. Извините за мысли вслух. Самое главное, чтобы народ поскорее пошел на поправку и все мы начали жить по-прежнему. Мне в жизни ничего не интересно, кроме футбола. Даже с мужьями подруг моей жены не о чем поговорить, так как я ничем кроме футбола не занимаюсь. Отныне у меня задача — отвлечься. Буду рыбачить и обязательно научусь делать шашлыки», — написал Сыдыкбек.

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27-летний Сыдыкбек выступал за молодежную сборную Казахстана. На клубном уровне полузащитник играл за «Астану-1964», «Байтерек», «Актобе», «Кызыл-Жар СК» и «Ордабасы». В 2012 году Сыдыкбека признали лучшим молодым игроком первой лиги, а в 2013-м он выиграл КПЛ с «Актобе».

В чемпионате Казахстана Сыдыкбек не выступал с 2014 года. В 2018 году он забил два гола в двух матчах за СДЮСШОР № 8 в Кубке Казахстана, а в прошлом сезоне провел в этом турнире две игры за свой клуб.

На сезон-2020 второй лиги были заявлены 20 клубов, большинство из которых — молодежные команды представителей первой лиги и премьер-лиги. Старт чемпионата отложен из-за пандемии коронавируса.

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