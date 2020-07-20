Экс-футболист молодежной сборной Казахстана назвал причины закрытия своего клуба
Частный футбольный клуб SD Family, который был заявлен во вторую лигу Казахстана по футболу сезона-2020, прекратит свое существование
Частный футбольный клуб SD Family, который был заявлен во вторую лигу Казахстана по футболу сезона-2020, прекратит свое существование
«Я думаю, вот если не будет Первенства среди команд Второй лиги по футболу, то насовсем попрощаться с футболом. Спросите почему? Думаю, дальше просто нету смысла. Уже как пятый год тащу за собой 25−30 молодых ребят, которые верят в меня. Верят тому, что я — их счастливый билет в футбольную жизнь. Я не хочу подводить их, но такова реальность нынешней ситуации. До начала чемпионата было вложено столько сил и финансов. Расходы идут, а доходов нет, потому что карантин. И реально тяжело. Тяжело отбирать все время у семьи. 30 человек — это 30 судеб и 30 разных проблем, за которые ты несешь ответственность. Если вы не понимаете, о чем я, то даю понять, что тренироваться месяц в
27-летний Сыдыкбек выступал за молодежную сборную Казахстана. На клубном уровне полузащитник играл за «Астану-1964», «Байтерек», «Актобе», «Кызыл-Жар СК» и «Ордабасы». В 2012 году Сыдыкбека признали лучшим молодым игроком первой лиги, а в 2013-м он выиграл КПЛ с «Актобе».
В чемпионате Казахстана Сыдыкбек не выступал с 2014 года. В 2018 году он забил два гола в двух матчах за СДЮСШОР № 8 в Кубке Казахстана, а в прошлом сезоне провел в этом турнире две игры за свой клуб.
На сезон-2020 второй лиги были заявлены 20 клубов, большинство из которых — молодежные команды представителей первой лиги и