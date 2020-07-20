КПЛ снова откладывается? В Алматы ужесточили карантин

Строгие ограничительные меры на территории города действуют с 00:00 часов 20 июля 2020 года.

Одни из главных новшеств — объекты общепита могут работать только на открытом воздухе с установлением не более 30 посадочных мест. В горах и нацпарках теперь запрещены и велосипедные прогулки.

Запрещается проведение экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу, за исключением индивидуальных не более трех человек или членов одной семьи. При этом введен запрет на выезд в национальные парки, популярные туристские и горные объекты (Медеу, Бутаковка, Алма-Арасан, в том числе радоновый источник) на любом виде транспорта.

«В выходные дни национальные парки закрыты для посещений. Пешие прогулки разрешаются только в будние дни с соблюдением следующих правил; категорически запрещается проносить собой продукты питания (кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры; запрещение нахождения на территории парка группой более трех человек; соблюдение санитарных норм социального дистанцирования (носить маски и соблюдать расстояния между людьми)», — говорится в документе.

Жителям и гостям города Алматы необходимо:

— соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование на рабочих и в общественных местах (объекты торговли, улицы, парки, аэропорт), в общественном транспорте;

— запретить проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, тои, поминки).

Подробности можно прочитать по этой ссылке.