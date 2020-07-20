«Чемпионата может и не быть». Легионер «Астаны» — о ситуации с КПЛ и Лигой чемпионов

— Это не тот год, когда мы будем играть в футбол. В этом году чемпионата может и не быть. Нам объявили, что мы можем продолжить чемпионат 3 августа. До тех пор, конечно, не будет никаких соревнований. Мы узнаем через несколько дней, когда сезон возобновится, — сказал Рукавина.

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Перерыв в чемпионате не помешает «Астане» принять участие в квалификации Лиги чемпионов: «Мы обязательно будем играть, только не знаем где. Если в августе карантин будет снят, мы сможем играть в Астане. Если ситуация не изменится, будем играть в Турции», — добавил защитник.

Рукавина проводит свои дни в карантине в компании вратаря Ненада Эрича: «Торговые центры, спортивные залы закрыты, общественные мероприятия запрещены. Рестораны и кафе имеют ограниченное количество гостей и открыты до 20:00. Теперь уже могу сказать — ничего нового. Так мы живем месяцами».