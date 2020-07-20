«Чемпионата может и не быть». Легионер «Астаны» — о ситуации с КПЛ и Лигой чемпионов
Защитник «Астаны» Антонио Рукавина в интервью «Спортски журнал» рассказал о перспективах возобновления чемпионата Казахстана, сообщает KazFootball.kz.
Защитник «Астаны» Антонио Рукавина в интервью «Спортски журнал» рассказал о перспективах возобновления чемпионата Казахстана, сообщает KazFootball.kz.
— Это не тот год, когда мы будем играть в футбол. В этом году чемпионата может и не быть. Нам объявили, что мы можем продолжить чемпионат 3 августа. До тех пор, конечно, не будет никаких соревнований. Мы узнаем через несколько дней, когда сезон возобновится, — сказал Рукавина.
Перерыв в чемпионате не помешает «Астане» принять участие в квалификации Лиги чемпионов: «Мы обязательно будем играть, только не знаем где. Если в августе карантин будет снят, мы сможем играть в Астане. Если ситуация не изменится, будем играть в Турции», — добавил защитник.
Рукавина проводит свои дни в карантине в компании вратаря Ненада Эрича: «Торговые центры, спортивные залы закрыты, общественные мероприятия запрещены. Рестораны и кафе имеют ограниченное количество гостей и открыты до 20:00. Теперь уже могу сказать — ничего нового. Так мы живем месяцами».
В сезоне-2020 «Астана» успела провести в КПЛ три матча (все в марте). Столичная команда с семью очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующего «Кайрата», который сыграл на матч больше.