Болгарский футболист: В мое время в Казахстане домашняя команда обязательно заряжала судей

«В Казахстане мы ездили и поездами, и автобусами. Намотал немало километража, — вспоминает Памуков. — Тогда таким средненьким командам, как те, в которых я играл, было нереально зацепиться за очки на выезде. Дальние и изматывающие перелеты и дороги — это первое. Второе — даже если сыграешь хорошо, дома хозяева обязательно зарядят судей, и они им все равно помогут. Третье — мотивация. У лидеров свои задачи, аутсайдеры не хотят вылетать и тоже ищут варианты, как зацепиться за очки. С “Экибастузцом” мы знали, что будем в серединке. Понимали, что точно не вылетим, но и не попадем в еврокубки. Поэтому настраивались на игры дома, где можно выиграть и заработать премиальные. А на выездах все понимали, что в 90 процентах случаев нечего ловить. Поэтому бывало такое, что не хотелось даже лететь лишний раз тысячи километров, чтобы получить пенальти на 90-й минуте и из-за этого проиграть».