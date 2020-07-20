Болгарский футболист: В мое время в Казахстане домашняя команда обязательно заряжала судей
Бывший болгарский футболист Илиян Памуков в интервью MoldFootball.com рассказал о казахстанском этапе карьеры.
Бывший болгарский футболист Илиян Памуков в интервью MoldFootball.com рассказал о казахстанском этапе карьеры.
В 2005 году Памуков провел 21 матч за «Экибастузец». Его команда заняла 12-е место из 16 команд. В казахстанскую суперлигу болгарин, которому тогда было 31 год, переехал из России, где выступал в первом дивизионе за «Локомотивы» из Читы.
По словам Памукова, в этих турнирах нереально было победить в гостях. Его «Экибастузец» из своих восьми побед лишь двух добился на выезде, обыграв лишь темиртауский «Булат» и талдыкорганский «Жетысу», которые в том сезоне вылетели в первую лигу.
«В Казахстане мы ездили и поездами, и автобусами. Намотал немало километража, — вспоминает Памуков. — Тогда таким средненьким командам, как те, в которых я играл, было нереально зацепиться за очки на выезде. Дальние и изматывающие перелеты и дороги — это первое. Второе — даже если сыграешь хорошо, дома хозяева обязательно зарядят судей, и они им все равно помогут. Третье — мотивация. У лидеров свои задачи, аутсайдеры не хотят вылетать и тоже ищут варианты, как зацепиться за очки. С “Экибастузцом” мы знали, что будем в серединке. Понимали, что точно не вылетим, но и не попадем в еврокубки. Поэтому настраивались на игры дома, где можно выиграть и заработать премиальные. А на выездах все понимали, что в 90 процентах случаев нечего ловить. Поэтому бывало такое, что не хотелось даже лететь лишний раз тысячи километров, чтобы получить пенальти на 90-й минуте и
Отметим, что после Казахстана Памуков провел полтора сезона в первой лиге Болгарии за «Дунав» и завершил карьеру. Сейчас 45-летний