В КПЛ официально открылось летнее трансферное окно
Сегодня, 20 июля, в Казахстане открылось летнее трансферное окно. Об этом объявил официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК).
Сегодня, 20 июля, в Казахстане открылось летнее трансферное окно. Об этом объявил официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК).
Клубы всех трех лиг могут совершать переходы до 9 августа. Одна неделя из текущего трансферного окна по согласованию с ФИФА условно перенесена на весну 2021 года — это будет активировано, если в 2020-м не будет возможности завершить турниры.
Напомним, что
Ранее сообщалось, что КПЛ может возобновиться 24 июля или 3 августа матчами в одной локации, первая лига будет разделена на две конференции, каждая из которых сыграет в одном городе, а вторая лига может не состояться.
Отметим, что ряд клубов уже успели подписать новичков до открытия окна. Самый громкий пока трансфер совершил «Кайрат», куда свободным агентом перешел