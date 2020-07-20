В КПЛ официально открылось летнее трансферное окно

Источник: РИА "Новости"

Клубы всех трех лиг могут совершать переходы до 9 августа. Одна неделя из текущего трансферного окна по согласованию с ФИФА условно перенесена на весну 2021 года — это будет активировано, если в 2020-м не будет возможности завершить турниры.

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Напомним, что премьер-лига, в которой прошло три тура, приостановлена во второй раз с 5 июля, а первая и вторая лиги не успели стартовать из-за пандемии коронируса.