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16:06 (мск), источник: Vesti.kz

В КПЛ официально открылось летнее трансферное окно

Сегодня, 20 июля, в Казахстане открылось летнее трансферное окно. Об этом объявил официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК).

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Источник: РИА "Новости"

Клубы всех трех лиг могут совершать переходы до 9 августа. Одна неделя из текущего трансферного окна по согласованию с ФИФА условно перенесена на весну 2021 года — это будет активировано, если в 2020-м не будет возможности завершить турниры.

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Напомним, что премьер-лига, в которой прошло три тура, приостановлена во второй раз с 5 июля, а первая и вторая лиги не успели стартовать из-за пандемии коронируса.

Ранее сообщалось, что КПЛ может возобновиться 24 июля или 3 августа матчами в одной локации, первая лига будет разделена на две конференции, каждая из которых сыграет в одном городе, а вторая лига может не состояться.

Отметим, что ряд клубов уже успели подписать новичков до открытия окна. Самый громкий пока трансфер совершил «Кайрат», куда свободным агентом перешел экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав.

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