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16:10 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер с опытом игры за «Астану» в группе Лиги чемпионов завершил карьеру футболиста

Экс-защитник «Астаны» и сборной Словении Бранко Илич объявил о завершении карьеры футболиста.

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Последний сезон 37-летний Илич провел на родине. Свой заключительный матч в качестве футболиста он провел 18 июля, выведя «Домжале» c капитанской повязкой против «Марибора». На поле Илич провел 90 минут, но не смог спасти команду от поражения — 1:2.

«Решение было нелегким и далось не сразу. Я думал об этом много раз, обсуждал с семьей, тренерами и товарищами по команде, но сопротивлялся этому. Не могу объяснить, что побудило меня завершить карьеру, но на 99,9 процентов уверен, что это был последний мой матч. Сейчас я буду отдыхать со своей семьей. Меня в последнее время все спрашивают: “Илке, чем ты теперь будешь заниматься?”, но у меня нет окончательного решения. Определенно вижу свое будущее в футболе, поэтому моя первая цель — получить тренерскую лицензию категории С, на обучение которой я уже записался», — сказал Илич в интервью официальному сайту «Домжале».

За «Астану» Илич выступал во второй половине 2015 года. В КПЛ он провел девять матчей, а в Лиге чемпионов — 12. В том сезоне «Астана» во второй раз подряд завоевала «золото» и стала первой казахстанской командой, сыгравшей в группе ЛЧ.

Карьеру Илич начинал в 2001 году в родной «Олимпии», а спустя четыре сезона перебрался в «Домжале». С 2007 по 2009 год он играл за «Бетис», в составе которого провел 34 матча в испанской Ла Лиге. Затем в карьере защитника были российские «Москва» и «Локомотив», кипрский «Анортосис», израильский «Хапоэль» из Тель-Авива и сербский «Партизан».

После ухода из «Астаны» и до возвращения в «Домжале» Илич играл за японский «Урава Ред Даймондс», «Олимпию» и датский «Вайле». За карьеру он трижды становился чемпионом Словении, дважды завоевывал Кубок Словении, а также по разу был чемпионом Казахстана и Сербии.

В период с 2004 по 2015 год Илич провел 63 матча и забил один гол за сборную Словении. Он был в заявке команды на чемпионат мира-2010, но на турнире в ЮАР просидел все три матча на скамейке запасных.

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