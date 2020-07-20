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16:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сообщила о смерти заслуженного тренера Казахстана по футболу

Скончался заслуженный тренер Казахстана по футболу Болат Закиров, сообщает официальный сайт «Астаны».

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Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Отмечается, что Закиров, которому было 72 года, воспитал несколько поколений футболистов из столицы.

«Коллектив футбольного клуба “Астана” выражает соболезнования близким Болата Болатаевича, а также всей спортивной общественности города. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Среди известных воспитанников Закирова — Максим Жалмагамбетов, Антон Чичулин, братья Максим и Егор Азовские, которые становились чемпионами страны и играли за сборную Казахстана. В сезоне-2004 он входил в тренерский штаб «Жениса».

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