«Астана» сообщила о смерти заслуженного тренера Казахстана по футболу

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Отмечается, что Закиров, которому было 72 года, воспитал несколько поколений футболистов из столицы.

«Коллектив футбольного клуба “Астана” выражает соболезнования близким Болата Болатаевича, а также всей спортивной общественности города. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.