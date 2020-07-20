«Астана» сообщила о смерти заслуженного тренера Казахстана по футболу
Скончался заслуженный тренер Казахстана по футболу Болат Закиров, сообщает официальный сайт «Астаны».
Скончался заслуженный тренер Казахстана по футболу Болат Закиров, сообщает официальный сайт «Астаны».
Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Отмечается, что Закиров, которому было 72 года, воспитал несколько поколений футболистов из столицы.
«Коллектив футбольного клуба “Астана” выражает соболезнования близким Болата Болатаевича, а также всей спортивной общественности города. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
Среди известных воспитанников Закирова — Максим Жалмагамбетов, Антон Чичулин, братья Максим и Егор Азовские, которые становились чемпионами страны и играли за сборную Казахстана. В сезоне-2004 он входил в тренерский штаб «Жениса».