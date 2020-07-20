Кастрация КПЛ. Почему в этом году не стоит объявлять чемпиона Казахстана
Клубный футбольный сезон в Казахстане уже сильно пострадал
Клубный футбольный сезон в Казахстане уже сильно пострадал
К сожалению, чемпионат Казахстана оказался в уникально критической ситуации, это связано как с эпидемиологической ситуацией в стране, так и с системой розыгрыша турнира. Как мы знаем, европейским странам было легче — там либо завершали турниры досрочно (благо, было отыграно 2/3 сезона), либо заканчивали позже.
В Казахстане система
В итоге мы уже почти полгода видим, как страдает лига и все клубы от неопределенности. Пытались возобновить сезон в июле, но дальше одного сыгранного тура дело не зашло.
Нынешний чемпионат Казахстана уже максимально деформирован, поскольку убрали один круг (как будут играть остальные два — тоже вопрос), турнир лишился целого участника («Иртыш»), а остальные команды пребывают в разном физическом и финансовом состоянии. Даже если сезон будет продолжен в августе и его захотят завершить в этом году, можно ли будет назвать чемпионство той или иной команды абсолютно справедливым? Едва ли. Слишком много условий поменялось после старта, да, вынужденно,
Да, крайне сложно перенести турнир на следующий сезон, поскольку зимой у команд опять же могут поменяться составы, тренерский штаб, финансовые возможности. Что делать? Возможно, просто зафиксировать таблицу по итогам всех матчей, которые пройдут в этом году, не объявлять чемпиона (например, так сделали в Нидерландах) и распределить команды, исходя из их мест по еврокубковым турнирам.