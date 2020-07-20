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16:55 (мск), источник: Vesti.kz

Кастрация КПЛ. Почему в этом году не стоит объявлять чемпиона Казахстана

Клубный футбольный сезон в Казахстане уже сильно пострадал из-за пандемии. И потенциала, чтобы реанимировать его в нормальном виде, не видно. Корреспондент Vesti.kz рассуждает на тему застывшего турнира КПЛ и не видит объективных факторов, чтобы отдавать титул кому-либо в этом году.

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Источник: Reuters

К сожалению, чемпионат Казахстана оказался в уникально критической ситуации, это связано как с эпидемиологической ситуацией в стране, так и с системой розыгрыша турнира. Как мы знаем, европейским странам было легче — там либо завершали турниры досрочно (благо, было отыграно 2/3 сезона), либо заканчивали позже. Кто-то, как Беларусь, вообще не смотрели на пандемию и продолжали играть (не самый правильный пример, учитывая, что некоторые команды все-таки заболели).

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В Казахстане система весна-осень отрубила варианты с досрочным завершением, поскольку КПЛ даже не началась толком. Играть, несмотря ни на что, как в Беларуси, мы тоже не могли, у нас в стране сразу поверили, что все серьезно и ввели соответствующие меры.

В итоге мы уже почти полгода видим, как страдает лига и все клубы от неопределенности. Пытались возобновить сезон в июле, но дальше одного сыгранного тура дело не зашло.

Нынешний чемпионат Казахстана уже максимально деформирован, поскольку убрали один круг (как будут играть остальные два — тоже вопрос), турнир лишился целого участника («Иртыш»), а остальные команды пребывают в разном физическом и финансовом состоянии. Даже если сезон будет продолжен в августе и его захотят завершить в этом году, можно ли будет назвать чемпионство той или иной команды абсолютно справедливым? Едва ли. Слишком много условий поменялось после старта, да, вынужденно, кто-то оказался готов к форс-мажорным обстоятельствам лучше, а кто-то хуже, но разве это беда только клубов?

Да, крайне сложно перенести турнир на следующий сезон, поскольку зимой у команд опять же могут поменяться составы, тренерский штаб, финансовые возможности. Что делать? Возможно, просто зафиксировать таблицу по итогам всех матчей, которые пройдут в этом году, не объявлять чемпиона (например, так сделали в Нидерландах) и распределить команды, исходя из их мест по еврокубковым турнирам.

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