Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
19.07
Севилья
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
19.07
Рома
Интер
22
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
10ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
18:48 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна дата возобновления КПЛ

Казахстанская премьер-лига возобновится 3 августа, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Наверх

Четвертый тур КПЛ мог пройти 24 июля, если бы это разрешила госкомиссия по противодействию распространения коронавируса.

«Решено, что 24 июля возобновить чемпионат не получится. Четвертый тур запланирован на 3 августа. Клубы только что известили», — написал Кожахмет.

14 июля Казахстанская федерация футбола (КФФ) сообщила, что договорилась с Минспорта о проведении матчей КПЛ в одной локации, но решение примет госкомиссия. Спустя два дня Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) объявила о выборе городов Алматы и Талгар для проведения игр.

В марте в КПЛ успели провести два полных тура, а третий состоялся 1 июля. Спустя два дня турнир был приостановлен во второй раз — это связано с введением карантина до 2 августа из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Соскучились по официальным играм". Казахстанский футболист рассказал об ожидании старта первой лиги
Ученики против учителей. Определились финалисты Кубка России
Юрий Семин поздравил игроков и болельщиков «Локомотива»
Мостовой оценил выступление «Спартака» в нынешнем сезоне
Американский боец назвал Яна «бумажным чемпионом»
Описан приезд Мохаммеда Али в СССР
Медведев после победы над «Спартаком»: Смотри на табло, дурашка
В «Оренбурге» сообщили об уходе главного тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь