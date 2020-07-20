Стала известна дата возобновления КПЛ

Четвертый тур КПЛ мог пройти 24 июля, если бы это разрешила госкомиссия по противодействию распространения коронавируса.

«Решено, что 24 июля возобновить чемпионат не получится. Четвертый тур запланирован на 3 августа. Клубы только что известили», — написал Кожахмет.

14 июля Казахстанская федерация футбола (КФФ) сообщила, что договорилась с Минспорта о проведении матчей КПЛ в одной локации, но решение примет госкомиссия. Спустя два дня Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) объявила о выборе городов Алматы и Талгар для проведения игр.