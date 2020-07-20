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19:12 (мск), источник: БЕЛТА

Нехайчик признан лучшим игроком 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник борисовского БАТЭ Павел Нехайчик признан лучшим игроком 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: fcbate.by

В гостевом поединке против брестского «Руха», в котором борисовчане победили с результатом 3:0, их 32-летний хавбек забил один мяч и ассистировал партнерам при двух других взятиях ворот дебютантов высшей лиги.

Ранее лучшим игроком тура дважды признавался Джасурбек Яхшибоев, перешедший из столичного «Энергетика-БГУ» в солигорский «Шахтер», по разу — Владислав Ложкин («Смолевичи»), Игорь Кузьменок («Ислочь», Минский район), Кирилл Павлючек («Городея»), Зоран Марушич («Неман», Гродно), Павел Савицкий («Динамо», Брест), Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар («Динамо», Минск), Габриэл Рамос, Валерий Горбачик, Луис Велозу (все — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Никита Мельников, Михаил Барановский (оба — «Славия», Мозырь), Дмитрий Подстрелов, Виталий Лисакович (оба — «Шахтер», Солигорск), Борис Панкратов («Слуцк»).

Сейчас турнирную таблицу 30-го чемпионата Беларуси возглавляют «Шахтер» и БАТЭ, набравшие по 34 очка в 18 проведенных матчах, футболисты «Немана» имеют 31 зачетный балл, сыграв 17 поединков.

Матчи следующего тура пройдут 24—26 июля.

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