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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Несколько футболистов клуба КПЛ сдали положительные тесты на коронавирус

Несколько игроков талдыкорганского «Жетысу» заболели коронавирусом, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

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Имена футболистов, сдавших положительные тесты, пока не уточняется. Клуб не сообщал о заболевших коронавирусом.

В трех турах КПЛ «Жетысу» набрал четыре очка. Команда идет на восьмом месте из 12 участников.

Напомним, что в июле чемпионат Казахстана был остановлен во второй раз из-за введения в стране карантина. Турнир может возобновиться 3 августа.

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