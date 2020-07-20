Несколько футболистов клуба КПЛ сдали положительные тесты на коронавирус
Несколько игроков талдыкорганского «Жетысу» заболели коронавирусом, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Несколько игроков талдыкорганского «Жетысу» заболели коронавирусом, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Имена футболистов, сдавших положительные тесты, пока не уточняется. Клуб не сообщал о заболевших коронавирусом.
В трех турах КПЛ «Жетысу» набрал четыре очка. Команда идет на восьмом месте из 12 участников.
Напомним, что в июле чемпионат Казахстана был остановлен во второй раз