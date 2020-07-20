«Челси» предложит 70 миллионов фунтов за Хаверца

Технический советник «Челси» Петр Чех полетит в Германию, чтобы провести переговоры. «Байер» хочет получить за Хаверца 90 миллионов, но может снизить стоимость.

Ранее стало известно, что хавбек готов перейти в «Челси», но только если лондонцы обеспечат себе участие в Лиге чемпионов. Сейчас «Челси» с 63 очками идет на третьем месте за два матча до конца чемпионата, однако может опуститься на пятую строчку.