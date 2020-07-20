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21:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» предложит 70 миллионов фунтов за Хаверца

«Челси» планирует приобрести полузащитника «Байера» Кая Хаверца, сообщает Sky Germany. По данным источника, за 21-летнего немца лондонский клуб готов выложить 70 миллионов фунтов стерлингов.

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Источник: AFP 2020

Технический советник «Челси» Петр Чех полетит в Германию, чтобы провести переговоры. «Байер» хочет получить за Хаверца 90 миллионов, но может снизить стоимость.

Ранее стало известно, что хавбек готов перейти в «Челси», но только если лондонцы обеспечат себе участие в Лиге чемпионов. Сейчас «Челси» с 63 очками идет на третьем месте за два матча до конца чемпионата, однако может опуститься на пятую строчку.

В минувшем сезоне Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач.

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