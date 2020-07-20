Сарри останется тренером «Ювентуса» в следующем сезоне

Источник: Спорт РИА Новости

Сарри возглавляет «Ювентус» с лета 2019 года. В этом сезоне клуб лидирует в серии А и продолжает выступление в Лиге чемпионов.

«Будет ли Сарри тренером в следующем сезоне? Без сомнений», — цитирует Паратичи Sky Sport Italia.