Сарри останется тренером «Ювентуса» в следующем сезоне
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри продолжит работать с командой в следующем сезоне, заявил директор футбольного клуба Фабио Паратичи.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри продолжит работать с командой в следующем сезоне, заявил директор футбольного клуба Фабио Паратичи.
Сарри возглавляет «Ювентус» с лета 2019 года. В этом сезоне клуб лидирует в серии А и продолжает выступление в Лиге чемпионов.
«Будет ли Сарри тренером в следующем сезоне? Без сомнений», — цитирует Паратичи Sky Sport Italia.
Также финансовый директор «Ювентуса» заявил, что форвард команды Криштиану Роналду «полностью уверен» в том, чтобы продолжить выступать за туринский клуб.