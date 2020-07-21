«Порту» разгромил «Морейренсе» в матче чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в понедельник в Порту, завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев поля. Голы у победителей забили Луис Диас (4-я минута), Отавио (51), Алекс Теллес (53 — с пенальти), Мусса Марега (62) и Тикиньо Соарес (78, 87). В составе проигравших отличился Фабио Абреу (20).