«Порту» разгромил «Морейренсе» в матче чемпионата Португалии
«Порту» одержал победу над «Морейренсе» в матче 33-го тура чемпионата Португалии по футболу.
«Порту» одержал победу над «Морейренсе» в матче 33-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Порту, завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев поля. Голы у победителей забили Луис Диас (4-я минута), Отавио (51), Алекс Теллес (53 — с пенальти), Мусса Марега (62) и Тикиньо Соарес (78, 87). В составе проигравших отличился Фабио Абреу (20).
«Порту» ранее досрочно стал победителем чемпионата Португалии.