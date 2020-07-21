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09:19 (мск), источник: Sport24

Роналду за четыре минуты прибил «Лацио», установил три рекорда и окончательно похоронил интригу в Серии А

«Ювентусу» до чемпионства — четыре очка.

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Особой интриги в Серии А не было. У «Ювентуса» был хороший отрыв. И даже серия из трех матчей без побед — две ничьи и поражение — не позволила конкурентам приблизиться на опасное расстояние.

К тому же, другие претенденты на титул тоже теряли очки в последних турах. «Интер» на днях сыграл вничью с «Ромой», «Аталанта» упустила победу в «Вероне». И с тем же «Ювентусом» два тура назад потеряла очки. У «Лацио» — совсем все плохо: одно очко за четыре последних матча.

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Хоть ненадолго воскресить интригу могла победа римской команды в Турине. Тогда за четыре тура до финиша отрыв «Юве» составлял бы пять очков. Но не вышло. Хотя в первом тайме «Лацио» упустил два неплохих момента.

А после перерыва за дело взялся Роналду. На 51-й минуте португалец открыл счет. Естественно, с пенальти. А спустя три минуты забил Криштиану и Дибала вдвоем от центра поля убежали навстречу голкиперу соперников. Аргентинец не пожадничал и покатил мяч на Роналду. Тому оставалось лишь не промазать по пустым воротам. А он так умеет.

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За семь минут до финального свистка Чиро Иммобиле отыграл один мяч. Тоже с пенальти. Но для возрождение интриги этого оказалось недостаточно.

«Ювентус» набрал 80 очков. Отрыв от идущего на второй строчке «Интера» — восемь очков за четыре тура до финиша."Ювентусу для победы в чемпионате осталось набрать всего четыре очка. Если «Ювентус» выиграет в следующем туре у «Удинезе», а «Интер» дома не сможет набрать три очка в матче с «Фиорентиной», туринцы станут чемпионами уже в четверг. Роналду забил уже 30 мячей в этом сезоне Серии А. Это первый подобный случай с 1951 года. Также Криштиану стал первым футболистом, который забил больше 50 мячей в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. И самый быстрый футболист, забивший 50 в итальянском чемпионате с 1995 года. Для этого ему понадобился 61 матч. Иммобиле сегодня тоже забил 30-й гол в сезоне Серии А. И стал пятым итальянцев в истории, которому покорилась эта отметка.

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Ювентус
2:1
Первый тайм: 0:0
Лацио
Футбол, Италия, Тур 3420.07.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриСимоне Индзаги
Голы
Криштиану Роналду51′
Чиро Иммобиле83′
Криштиану Роналду(Пауло Дибала)54′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Томас Стракоша
4Маттейс де Лигт
15Бартоломеу Жакинту Баштуш
12Алекс Сандру
60′
33Франческо Ачерби
19Леонардо Бонуччи
82′
16Марко Пароло
25Адриен Рабьо
21Сергей Милинкович-Савич
30Родриго Бентанкур
17Чиро Иммобиле
7Криштиану Роналду
3Луис Фелипе
89′
16Хуан Куадрадо
52Лука Фальбо
8Аарон Рэмси
57′
8Дьяван Андерсон
37′66′
13Данилу
88′
93Денис Вавро
10Пауло Дибала
89′
29Мануэль Лаццари
89′
24Даниэле Ругани
65Рауль Моро
11Дуглас Коста
57′
32Данило Катальди
75′
14Блез Матюиди
28Андре Андерсон
20Фелипе Кайседо
66′
34Бобби Адеканье
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)10
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
18Фолы15
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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