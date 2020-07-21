Роналду за четыре минуты прибил «Лацио», установил три рекорда и окончательно похоронил интригу в Серии А
«Ювентусу» до чемпионства — четыре очка.
«Ювентусу» до чемпионства — четыре очка.
Особой интриги в Серии А не было. У «Ювентуса» был хороший отрыв. И даже серия из трех матчей без побед — две ничьи и поражение — не позволила конкурентам приблизиться на опасное расстояние.
К тому же, другие претенденты на титул тоже теряли очки в последних турах. «Интер» на днях сыграл вничью с «Ромой», «Аталанта» упустила победу в «Вероне». И с тем же «Ювентусом» два тура назад потеряла очки. У «Лацио» — совсем все плохо: одно очко за четыре последних матча.
Хоть ненадолго воскресить интригу могла победа римской команды в Турине. Тогда за четыре тура до финиша отрыв «Юве» составлял бы пять очков. Но не вышло. Хотя в первом тайме «Лацио» упустил два неплохих момента.
А после перерыва за дело взялся Роналду. На 51-й минуте португалец открыл счет. Естественно, с пенальти. А спустя три минуты забил Криштиану и Дибала вдвоем от центра поля убежали навстречу голкиперу соперников. Аргентинец не пожадничал и покатил мяч на Роналду. Тому оставалось лишь не промазать по пустым воротам. А он так умеет.
За семь минут до финального свистка Чиро Иммобиле отыграл один мяч. Тоже с пенальти. Но для возрождение интриги этого оказалось недостаточно.
«Ювентус» набрал 80 очков. Отрыв от идущего на второй строчке «Интера» — восемь очков за четыре тура до финиша."Ювентусу для победы в чемпионате осталось набрать всего четыре очка. Если «Ювентус» выиграет в следующем туре у «Удинезе», а «Интер» дома не сможет набрать три очка в матче с «Фиорентиной», туринцы станут чемпионами уже в четверг. Роналду забил уже 30 мячей в этом сезоне Серии А. Это первый подобный случай с 1951 года. Также Криштиану стал первым футболистом, который забил больше 50 мячей в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. И самый быстрый футболист, забивший 50 в итальянском чемпионате с 1995 года. Для этого ему понадобился 61 матч. Иммобиле сегодня тоже забил 30-й гол в сезоне Серии А. И стал пятым итальянцев в истории, которому покорилась эта отметка.
|Маурицио Сарри
|Симоне Индзаги
|Криштиану Роналду
|51′
|Чиро Иммобиле
|83′
|Криштиану Роналду(Пауло Дибала)
|54′
|1
|Войчех Щенсны
|1
|Томас Стракоша
|4
|Маттейс де Лигт
|15
|Бартоломеу Жакинту Баштуш
|12
|Алекс Сандру
60′
|33
|Франческо Ачерби
|19
|Леонардо Бонуччи
82′
|16
|Марко Пароло
|25
|Адриен Рабьо
|21
|Сергей Милинкович-Савич
|30
|Родриго Бентанкур
|17
|Чиро Иммобиле
|7
|Криштиану Роналду
|3
|Луис Фелипе
89′
|16
|Хуан Куадрадо
|52
|Лука Фальбо
|8
|Аарон Рэмси
57′
|8
|Дьяван Андерсон
37′66′
|13
|Данилу
88′
|93
|Денис Вавро
|10
|Пауло Дибала
89′
|29
|Мануэль Лаццари
89′
|24
|Даниэле Ругани
|65
|Рауль Моро
|11
|Дуглас Коста
57′
|32
|Данило Катальди
75′
|14
|Блез Матюиди
|28
|Андре Андерсон
|20
|Фелипе Кайседо
66′
|34
|Бобби Адеканье
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|18
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)