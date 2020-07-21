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09:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» мог стать инициатором обращения в CAS об отстранении «Ман Сити» от еврокубков

Руководство «Манчестер Сити» недовольно коллективным обращением клубов английской Премьер-лиги в Спортивный арбитражный суд (CAS) об отстранении манкунианцев из еврокубков на время подачи аппеляции, сообщает Goal со ссылкой The Telegraph.

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Источник: AP 2020

После полуфинальной встречи Кубка Англии «Сити» с лондонским «Арсеналом» (0:2) Хосеп Гвардиола поздравил «канониров» с успехом на поле после того, как признал, что результаты его команды в первом тайме были недостаточно хороши, однако заявил, что не очень уважает «пушкарей» за пределами поля.

«Но после того как “Сити” потерпел поражение, мы всё равно пожимаем друг другу руки. Оппоненты всегда заслуживают моего уважения. Я уважаю “Арсенал” за то, что они делают на футбольном поле, но не за его пределами. Поздравляю их и удачи в финале», — сказал Гвардиола после матча.

Гвардиола не уточнил, почему он не уважает «канониров», но, как полагает источник, лондонцы вошли в группу клубов Премьер-лиги, которая обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой отказать в любой попытке «горожан» временно снять двухлетний бан «Сити» на участие в еврокубках на время разбирательств, до того как было объявлено о снятии ограничений с клуба.

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