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09:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Маурисио Почеттино согласился возглавить «Ювентус»

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Ювентуса», сообщает Daily Mail со ссылкой на La Stampa.

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Источник: Reuters

По данным источника, руководство туринцев недовольно спадом в игре «Ювентуса» под управлением Сарри. Сообщается, что клуб уже провёл неформальные переговоры с представителями Почеттино. Сам аргентинский специалист выразил готовность возглавить туринцев.

Последней командой Маурисио был лондонский «Тоттенхэм Хотспур», который он покинул в ноябре прошлого года. На посту наставника «шпор» аргентинца сменил Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Почеттино интересуется «Ньюкасл Юнайтед». По информации испанской прессы, минувшей зимой специалист отклонил два предложения каталонской «Барселоны».

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