Футболист «Лидса» Берарди получил разрыв крестообразных связок

Берарди получил травму в воскресном матче Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) против «Дерби Каунти» (победа «Лидса» — 3:1) и был заменен на 33-й минуте игры. Позднее у 31-летнего швейцарца был диагностирован разрыв крестообразных связок. Сообщается, что Берарди может пропустить до 9 месяцев.