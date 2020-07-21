Футболист «Лидса» Берарди получил разрыв крестообразных связок
Защитник английского футбольного клуба «Лидс» Гаэтано Берарди получил разрыв передней крестообразной связки колена, сообщается на сайте команды.
Защитник английского футбольного клуба «Лидс» Гаэтано Берарди получил разрыв передней крестообразной связки колена, сообщается на сайте команды.
Берарди получил травму в воскресном матче Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) против «Дерби Каунти» (победа «Лидса» — 3:1) и был заменен на 33-й минуте игры. Позднее у 31-летнего швейцарца был диагностирован разрыв крестообразных связок. Сообщается, что Берарди может пропустить до 9 месяцев.
В текущем сезоне «Лидс» досрочно стал победителем Чемпионшипа и впервые с сезона-2003/04 вышел в