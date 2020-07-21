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09:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Лидса» Берарди получил разрыв крестообразных связок

Защитник английского футбольного клуба «Лидс» Гаэтано Берарди получил разрыв передней крестообразной связки колена, сообщается на сайте команды.

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Берарди получил травму в воскресном матче Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) против «Дерби Каунти» (победа «Лидса» — 3:1) и был заменен на 33-й минуте игры. Позднее у 31-летнего швейцарца был диагностирован разрыв крестообразных связок. Сообщается, что Берарди может пропустить до 9 месяцев.

В текущем сезоне «Лидс» досрочно стал победителем Чемпионшипа и впервые с сезона-2003/04 вышел в премьер-лигу. Берарди, контракт которого с «Лидсом» заканчивается по истечении сезона, провел за команду 25 матчей, забил один гол.

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