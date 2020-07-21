«Челси» может выкупить Облака у «Атлетико» за 120 миллионов евро

По информации источника, «синие» могут заплатить за 27-летнего словенца 120 миллионов евро — такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных. Сообщается, что главный тренер мадридской команды, Диего Симеоне, не хочет расставаться с голкипером.