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10:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» может выкупить Облака у «Атлетико» за 120 миллионов евро

«Челси» близок к подписанию вратаря «Атлетико» Яна Облака, сообщает Goal.com.

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Источник: AP 2020

По информации источника, «синие» могут заплатить за 27-летнего словенца 120 миллионов евро — такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных. Сообщается, что главный тренер мадридской команды, Диего Симеоне, не хочет расставаться с голкипером.

В сезоне-2019/20 Облак провел за «Атлетико» 48 матчей и пропустил 36 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость словенца в 80 миллионов евро.

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