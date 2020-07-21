«Депортиво» вылетел в третий дивизион Испании впервые за 40 лет
«Депортиво» не сумел сохранить прописку в Сегунде — втором по силе дивизионе Испании.
«Депортиво» не сумел сохранить прописку в Сегунде — втором по силе дивизионе Испании.
В заключительном, 42-м туре команде предстояло на своём поле сыграть с «Фуэнлабрадой», однако матч не состоялся
«Депортиво» вылетел в третий дивизион впервые за 40 лет. Всего в своей истории клуб выступал в лиге ниже Сегунды дважды — в сезонах-1974/1975 и 1980/1981.