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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Депортиво» вылетел в третий дивизион Испании впервые за 40 лет

«Депортиво» не сумел сохранить прописку в Сегунде — втором по силе дивизионе Испании.

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В заключительном, 42-м туре команде предстояло на своём поле сыграть с «Фуэнлабрадой», однако матч не состоялся из-за вспышки коронавируса в стане гостей. Тем не менее по итогам остальных встреч тура «Депортиво» потерял математические шансы на выход из зоны вылета. Набрав 48 очков в 41 туре, команда занимает 20-е место из 22 в турнирной таблице. Находящаяся на спасительной, 18-й строчке «Понферрадина» опережает коллектив на 3 очка, но на её стороне также личные встречи.

«Депортиво» вылетел в третий дивизион впервые за 40 лет. Всего в своей истории клуб выступал в лиге ниже Сегунды дважды — в сезонах-1974/1975 и 1980/1981.

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