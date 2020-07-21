Ошибки чемпиона. Что происходит с «Астаной» в период пандемии коронавируса

Отпускали иностранцев на родину, не соблюдали режим, итог — зараженные футболисты
У «Астаны» достаточное количество легионеров из разных стран, и некоторые из них все-таки решили покинуть страну в период пандемии и вернуться к семьям на родину. Вышло так, что одна часть игроков была предельно дисциплинирована, соблюдая все меры, а некоторые позволили себе не только покинуть пределы дома в Нур-Султане, но и вовсе уехать из страны. Опрометчивое решение, которое, возможно, повлияло на состояние всей команды. Кроме того, игроки публиковали в своих соцсетях совместные походы в общественные места. Президент ПФЛК Олжас Абраев уже высказался на эту тему и совсем не поддержал клубы, которые допустили подобное. Сейчас выходит так, что определенная часть состава команды заражена, а Михаил Гурман сетует на то, что клуб в худшем положении из всех команд КПЛ.
Не смогли убедить игроков понизить зарплаты, но убрали команду из первой лиги
Безусловно, далеко не все, даже мировые гранды, сумели договориться с игроками о снижении зарплаты в период пандемии и отсутствия игр, но очевидно, что для экономического здоровья клуба это было необходимо сделать. Руководству «Астаны» не удалось повлиять на игроков, но при этом, было решено снять молодежную команду столичного клуба с розыгрыша первой лиги. Интересно, равен ли бюджет всей молодежной команды годовой зарплате хотя бы одного статусного легионеры «Астаны»?
Хорошо, клуб так решил, он нацелен на чемпионство и еврокубки, но при этом, все тот же Михаил Гурман говорит, что летом будет несколько трансферов.
«Ситуация очень плохая. Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, чтобы помочь клубу, а потом идти и заключать сделки. Это может подождать», — а вот так, например, высказывается президент «Реала» Флорентино Перес.
Согласитесь, сложно понять, когда клуб задвигает свою молодежь с не самой большой статьей расходов, но в это же время собирается подписывать новых игроков.
Не нашли замену «Астана Арене»
«Мы не являемся хозяевами своих же тренировок», — это слова Михала Билека, который обычно избегает резких выражений, но длительное отсутствие стабильной локации для тренировок похоже нервирует даже предельно спокойного тренера. Да, «Астане» трудно повлиять на ремонт арены, собственником которой она не является, и даже заменить газон в условиях пандемии оказалось сложной задачей. Но клуб вполне мог подготовиться к такому развитию событий, ведь было известно еще до пандемии, что ремонтные работы на «Астана Арене» будут как минимум до середины мая. Четкого плана Б, где играть и тренироваться на постоянной основе у клуба видимо не оказалось.