Ошибки чемпиона. Что происходит с «Астаной» в период пандемии коронавируса

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Отпускали иностранцев на родину, не соблюдали режим, итог — зараженные футболисты

У «Астаны» достаточное количество легионеров из разных стран, и некоторые из них все-таки решили покинуть страну в период пандемии и вернуться к семьям на родину. Вышло так, что одна часть игроков была предельно дисциплинирована, соблюдая все меры, а некоторые позволили себе не только покинуть пределы дома в Нур-Султане, но и вовсе уехать из страны. Опрометчивое решение, которое, возможно, повлияло на состояние всей команды. Кроме того, игроки публиковали в своих соцсетях совместные походы в общественные места. Президент ПФЛК Олжас Абраев уже высказался на эту тему и совсем не поддержал клубы, которые допустили подобное. Сейчас выходит так, что определенная часть состава команды заражена, а Михаил Гурман сетует на то, что клуб в худшем положении из всех команд КПЛ.

Не смогли убедить игроков понизить зарплаты, но убрали команду из первой лиги

Безусловно, далеко не все, даже мировые гранды, сумели договориться с игроками о снижении зарплаты в период пандемии и отсутствия игр, но очевидно, что для экономического здоровья клуба это было необходимо сделать. Руководству «Астаны» не удалось повлиять на игроков, но при этом, было решено снять молодежную команду столичного клуба с розыгрыша первой лиги. Интересно, равен ли бюджет всей молодежной команды годовой зарплате хотя бы одного статусного легионеры «Астаны»?

Хорошо, клуб так решил, он нацелен на чемпионство и еврокубки, но при этом, все тот же Михаил Гурман говорит, что летом будет несколько трансферов.

«Ситуация очень плохая. Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, чтобы помочь клубу, а потом идти и заключать сделки. Это может подождать», — а вот так, например, высказывается президент «Реала» Флорентино Перес.

Согласитесь, сложно понять, когда клуб задвигает свою молодежь с не самой большой статьей расходов, но в это же время собирается подписывать новых игроков.

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