В «Ювентусе» заявили, что Сарри продолжит работу в следующем сезоне

«Уход Сарри? Все это разговоры в прессе, — цитирует Паратичи Football Italia. — Я здесь уже десять лет, мы девять лет почти в режиме нон-стоп на вершине таблицы. Мы пять лет побеждали с Аллегри, но такие разговоры были после каждой ничьей или даже победы. Без сомнения, Сарри будет тренером “Ювентуса” в следующем сезоне».