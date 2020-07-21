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12:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Ювентусе» заявили, что Сарри продолжит работу в следующем сезоне

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что Маурицио Сарри останется на посту главного тренера в следующем сезоне.

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Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что его может заменить Маурисио Покеттино.

«Уход Сарри? Все это разговоры в прессе, — цитирует Паратичи Football Italia. — Я здесь уже десять лет, мы девять лет почти в режиме нон-стоп на вершине таблицы. Мы пять лет побеждали с Аллегри, но такие разговоры были после каждой ничьей или даже победы. Без сомнения, Сарри будет тренером “Ювентуса” в следующем сезоне».

Ранее «Ювентус» победил «Лацио» (2:1) в 34-м туре серии А. Команда лидирует в чемпионате, имея в активе 80 очков.

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