«Реал» предложит Зидану бессрочный контракт. В нём видят своего Фергюсона
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес доволен работой главного тренера команды Зинедина Зидана.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес доволен работой главного тренера команды Зинедина Зидана.
Как сообщил журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones, функционер собирается предложить французскому специалисту бессрочный контракт, что позволит тому руководить командой столько, сколько ему захочется. Также Перес хочет, чтобы после ухода с поста наставника Зидан стал генеральным директором и контролировал все спортивные процессы в клубе.
Отмечается, что в Зинедине глава «сливочных» видит своего Алекса Фергюсона. Легендарный шотландец тренировал «Манчестер Юнайтед» на протяжении 27 лет и принимал ключевые решения в клубе.
Напомним, на прошлой неделе «Реал» досрочно завоевал титул чемпиона Испании. В Лиге чемпионов команде предстоит в гостях сыграть в ответном матче 1/8 финала с «Манчестер Сити». В домашней встрече «сливочные» потерпели поражение со счётом 1:2.