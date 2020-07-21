«Реал» предложит Зидану бессрочный контракт. В нём видят своего Фергюсона

Как сообщил журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones, функционер собирается предложить французскому специалисту бессрочный контракт, что позволит тому руководить командой столько, сколько ему захочется. Также Перес хочет, чтобы после ухода с поста наставника Зидан стал генеральным директором и контролировал все спортивные процессы в клубе.



Отмечается, что в Зинедине глава «сливочных» видит своего Алекса Фергюсона. Легендарный шотландец тренировал «Манчестер Юнайтед» на протяжении 27 лет и принимал ключевые решения в клубе.



Напомним, на прошлой неделе «Реал» досрочно завоевал титул чемпиона Испании. В Лиге чемпионов команде предстоит в гостях сыграть в ответном матче 1/8 финала с «Манчестер Сити». В домашней встрече «сливочные» потерпели поражение со счётом 1:2.