Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Уотфорд
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:15
Астон Вилла
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
20.07
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
20.07
Ювентус
Лацио
21
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
13:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» предложит Зидану бессрочный контракт. В нём видят своего Фергюсона

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес доволен работой главного тренера команды Зинедина Зидана.

Наверх
Источник: Reuters

Как сообщил журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones, функционер собирается предложить французскому специалисту бессрочный контракт, что позволит тому руководить командой столько, сколько ему захочется. Также Перес хочет, чтобы после ухода с поста наставника Зидан стал генеральным директором и контролировал все спортивные процессы в клубе.

Отмечается, что в Зинедине глава «сливочных» видит своего Алекса Фергюсона. Легендарный шотландец тренировал «Манчестер Юнайтед» на протяжении 27 лет и принимал ключевые решения в клубе.

Напомним, на прошлой неделе «Реал» досрочно завоевал титул чемпиона Испании. В Лиге чемпионов команде предстоит в гостях сыграть в ответном матче 1/8 финала с «Манчестер Сити». В домашней встрече «сливочные» потерпели поражение со счётом 1:2.

Во время загрузки произошла ошибка.
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Главные расклады перед последним туром РПЛ
Легендарный гол советского хоккеиста за год до побега в США
Роналду за четыре минуты похоронил интригу в Серии А
Нурмагомедов не выступит 19 сентября на турнире UFC
Быстров назвал позором игру «Спартака» в матче с «Зенитом»
54-летний Тайсон выложил видео с тренировки и озадачил фанатов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь