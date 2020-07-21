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13:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Бэйла: Неблагодарный Зидан не хочет тренировать Гарета, но он никуда не уйдет

Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана.

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Источник: Спорт-Экспресс
Чемпионат Испании

«Зидан не хочет тренировать Бэйла, но у него осталось два года по контракту, он очень счастлив жить в Мадриде и никуда не уйдет, — сказал агент в интервью BBC. — У Бэйла хорошие отношения с партнерами по команде, но решения принимает Зидан. Со стороны Гарета нет ненависти. Он не пытается завоевать расположение Зидана, он просто хорошо тренируется каждый день. Но Зидан, который добился успеха, не хочет его использовать.

Зидан — неблагодарный, потому что отсутствие Бэйла — это серьезная потеря для команды. Но он никуда не уходит. В такой ситуации ему было бы очень тяжело уйти. Конечно, есть интерес некоторых клубов, но Гарет — один из лучших игроков мира, а лучшие игроки не уходят в аренду. Не так много клубов могут позволить себе подписать его.

Реал (Мадрид)

Ранее болельщики «Реала» признали валлийца худшим игроком сезона. 31-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей и забил три мяча при двух голевых передачах. Он пропустил семь последних матчей команды.

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