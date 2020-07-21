Агент Бэйла: Неблагодарный Зидан не хочет тренировать Гарета, но он никуда не уйдет

Источник: Спорт-Экспресс

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«Зидан не хочет тренировать Бэйла, но у него осталось два года по контракту, он очень счастлив жить в Мадриде и никуда не уйдет, — сказал агент в интервью BBC. — У Бэйла хорошие отношения с партнерами по команде, но решения принимает Зидан. Со стороны Гарета нет ненависти. Он не пытается завоевать расположение Зидана, он просто хорошо тренируется каждый день. Но Зидан, который добился успеха, не хочет его использовать.

Зидан — неблагодарный, потому что отсутствие Бэйла — это серьезная потеря для команды. Но он никуда не уходит. В такой ситуации ему было бы очень тяжело уйти. Конечно, есть интерес некоторых клубов, но Гарет — один из лучших игроков мира, а лучшие игроки не уходят в аренду. Не так много клубов могут позволить себе подписать его.

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