«Астана» прокомментировала ситуацию с зараженными коронавирусом футболистами
Старший
Старший
— Дмитрий, с чем связано такое количество зараженных в команде? Могло ли стать причиной то, что игроки позволили себе покинуть пределы страны во время паузы?
— Заражаемость COVID-19 в первую очередь связана с ее большим распространением в стране, искать здесь
А что касается позволения отправиться домой, то легионеры не видели свои семьи почти полгода, что в любом случае сказывалось на моральном состоянии спортсменов. Поэтому и было принято решение их отпустить. Но все футболисты, покинувшие территорию страны, при возвращении обязаны были пройти
Ранее главный тренер «Астаны» Михал Билек сообщил, что четыре футболиста основной команды сдали положительный тест на коронавирус. Сегодня, 21 июля, «Астана» отправилась в Алматы для подготовки к рестарту сезона.