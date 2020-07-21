«Астана» прокомментировала ситуацию с зараженными коронавирусом футболистами

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— Дмитрий, с чем связано такое количество зараженных в команде? Могло ли стать причиной то, что игроки позволили себе покинуть пределы страны во время паузы?

— Заражаемость COVID-19 в первую очередь связана с ее большим распространением в стране, искать здесь причинно-следственную связь я не думаю, что дело перспективное. Сейчас все страны борются с этой болезнью и не могут ответить, с чем связано ее распространение.

А что касается позволения отправиться домой, то легионеры не видели свои семьи почти полгода, что в любом случае сказывалось на моральном состоянии спортсменов. Поэтому и было принято решение их отпустить. Но все футболисты, покинувшие территорию страны, при возвращении обязаны были пройти ПЦР-тест. Есть документы, подтверждающие, что все футболисты вернулись с отрицательным тестом на COVID-19.

Ранее главный тренер «Астаны» Михал Билек сообщил, что четыре футболиста основной команды сдали положительный тест на коронавирус. Сегодня, 21 июля, «Астана» отправилась в Алматы для подготовки к рестарту сезона.