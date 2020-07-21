Лапорта и Росель намерены баллотироваться на пост президента «Барселоны»
На грядущих выборах президента «Барселоны», которые пройдут в 2021 году, может быть серьёзная конкуренция.
На грядущих выборах президента «Барселоны», которые пройдут в 2021 году, может быть серьёзная конкуренция.
Как сообщил журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones, баллотироваться на пост нового главы каталонского клуба намерены Жоан Лапорта и Сандро Росель, в прошлом уже возглавлявшие
Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. Росель стал следующим главой
В настоящее время главой «Барселоны» является Хосеп Мария Бартомеу, занимавший пост