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16:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сельта» Смолова подписала полузащитника «Фейеноорда» и сборной Перу

Полузащитник Ренато Тапия перешел в «Сельту».

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Предыдущим клубом игрока был «Фейеноорд». За «Сельту» на правах аренды выступает российский форвард Федор Смолов.

Контракт перуанца рассчитан до 30 июня 2024 года. 24-летний футболист в сезоне-2019/20 провел 26 матчей за «Фейеноорд» и сделал три результативных паса. Тапия — игрок сборной Перу (53 матча, три гола), выступал на ЧМ-20218 в России.

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