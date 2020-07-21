Названо условие для проведения всех матчей КПЛ в Шымкенте
Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) рассматривает Шымкент как альтернативу связке Алматы — Талгар для проведения матчей казахстанской
Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) рассматривает Шымкент как альтернативу связке Алматы — Талгар для проведения матчей казахстанской
По информации журналиста Айдына Кожахмета, если Qazsport сможет обеспечить трансляции из Шымкента, то именно этот город примет все игры. С третьего тура права на показ КПЛ принадлежат этому телеканалу.
Ранее ПФЛК провела инспекцию стадионов Шымкента. До этого сообщалось, что город может принять матчи первой лиги, которая не успела стартовать
Напомним, что в марте в КПЛ успели провести два полных тура, а третий состоялся 1 июля. Спустя два дня турнир был приостановлен во второй раз — это связано с введением карантина до 2 августа
Ранее сообщалось, что четвертый тур КПЛ может пройти 3 августа. Игры хотели провести 24 июля, но на это не дали разрешение.
Сегодня, 21 июля, министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что ведомство готово рассмотреть проведение матчей КПЛ в одном городе.