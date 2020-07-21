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18:05 (мск), источник: Vesti.kz

Названо условие для проведения всех матчей КПЛ в Шымкенте

Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) рассматривает Шымкент как альтернативу связке Алматы — Талгар для проведения матчей казахстанской премьер-лиги после возобновления сезона.

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По информации журналиста Айдына Кожахмета, если Qazsport сможет обеспечить трансляции из Шымкента, то именно этот город примет все игры. С третьего тура права на показ КПЛ принадлежат этому телеканалу.

Ранее ПФЛК провела инспекцию стадионов Шымкента. До этого сообщалось, что город может принять матчи первой лиги, которая не успела стартовать из-за пандемии коронавируса и пройдет в формате одного круга с делением клубов на две конференции.

Напомним, что в марте в КПЛ успели провести два полных тура, а третий состоялся 1 июля. Спустя два дня турнир был приостановлен во второй раз — это связано с введением карантина до 2 августа из-за осложнения ситуации с коронавирусом и ростом числа заболевших.

Ранее сообщалось, что четвертый тур КПЛ может пройти 3 августа. Игры хотели провести 24 июля, но на это не дали разрешение.

Сегодня, 21 июля, министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что ведомство готово рассмотреть проведение матчей КПЛ в одном городе.

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