Названо условие для проведения всех матчей КПЛ в Шымкенте

По информации журналиста Айдына Кожахмета, если Qazsport сможет обеспечить трансляции из Шымкента, то именно этот город примет все игры. С третьего тура права на показ КПЛ принадлежат этому телеканалу.

Ранее ПФЛК провела инспекцию стадионов Шымкента. До этого сообщалось, что город может принять матчи первой лиги, которая не успела стартовать из-за пандемии коронавируса и пройдет в формате одного круга с делением клубов на две конференции.

Напомним, что в марте в КПЛ успели провести два полных тура, а третий состоялся 1 июля. Спустя два дня турнир был приостановлен во второй раз — это связано с введением карантина до 2 августа из-за осложнения ситуации с коронавирусом и ростом числа заболевших.

Ранее сообщалось, что четвертый тур КПЛ может пройти 3 августа. Игры хотели провести 24 июля, но на это не дали разрешение.