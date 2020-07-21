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20:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» из-за ситуации в «Астане» изменил задачу на сезон и решил бороться за чемпионство

Костанайский «Тобол» решил скорректировать задачу на сезон и намерен бороться за чемпионство в казахстанской премьер-лиге, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Именно с этим связана активность клуба на трансферном рынке. Еще до открытия окна «Тобол» подписал двух новичков — Сергея Малого из «Астаны» и Карлоса Фонсеку из «Иртыша», а в ближайшее время команду может пополнить хорват Иван Пешич, ранее игравший за «Кайсар» и «Шахтер».

«В Костанае понимают, что нынче в “Астане” полный бардак в организации, и этим можно попытаться воспользоваться. В общем, “Тобол” планирует побороться за золотые медали. Именно по этой причине клуб стал активно усилять состав, подписав Малого и Фонсеку. Не исключено, что в ближайшее время будет подписан еще один новобранец — Пешич», — написал Кожахмет.

Отметим, что «Тобол» в трех матчах КПЛ-2020 набрал семь очков и идет третьим в таблице. Столько же баллов у «Астаны», а лидирующий «Кайрат» имеет девять очков, но провел на матч больше.

Четвертый тур КПЛ может пройти 3 августа. Игры хотели провести 24 июля, но на это не дали разрешение. Сегодня, 21 июля, министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что ведомство готово рассмотреть проведение матчей КПЛ в одном городе.

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