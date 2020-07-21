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23:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мбаппе останется в «ПСЖ» в следующем сезоне, «что бы ни случилось»

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что при любых обстоятельствах продолжит выступать за французский футбольный клуб в следующем сезоне.

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Источник: AP 2020

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему французскому футболисту со стороны нескольких клубов, в том числе мадридского «Реала». Действующее соглашение форварда с «ПСЖ» рассчитано до лета 2022 года.

«Я здесь, я буду частью проекта четвертый год, — приводит АФП слова Мбаппе. — 50-летний юбилей важен для клуба и его болельщиков, поэтому я буду здесь, что бы ни случилось. Я собираюсь приложить все усилия и постараюсь помочь завоевать трофеи».

ПСЖ (Париж)

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года и с тех пор провел за команду 120 матчей, в которых забил 90 голов. В составе парижан футболист трижды выиграл чемпионат Франции, становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.

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