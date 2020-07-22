Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу в матче с «Сассуоло»

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. На 42-й минуте ответный гол забил форвард «Сассуоло» Франческо Капуто. В компенсированное время первого тайма Ибрагимович оформил дубль и вновь вывел гостей вперёд в счёте. Через несколько минут главный арбитр матча Лука Пайретто удалил с поля полузащитника хозяев Мехди Бурабья.