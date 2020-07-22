Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.07
Сассуоло
Милан
12
Футбол. Зарубежный
21.07
Астон Вилла
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
21.07
Аталанта
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
21.07
Уотфорд
Манчестер Сити
04
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Зенит
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ахмат
Все события
Фоторепортажи
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
10ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
00:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу в матче с «Сассуоло»

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Наверх
Источник: Reuters

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. На 42-й минуте ответный гол забил форвард «Сассуоло» Франческо Капуто. В компенсированное время первого тайма Ибрагимович оформил дубль и вновь вывел гостей вперёд в счёте. Через несколько минут главный арбитр матча Лука Пайретто удалил с поля полузащитника хозяев Мехди Бурабья.

Милан (Милан)

«Милан» набрал 59 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (48) — на 8-м месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 34 матчах набравший 80 очков.

Читайте также
Сассуоло
1:2
Первый тайм: 1:2
Милан
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Галицкий vs Гинер: битва за €25 000 000
Футболист «Спартака» дисквалифицирован на три матча Кубка России
«Тамбов» сохранил прописку в Российской премьер-лиге
«Локомотив» отказался выкупать трансфер Жоау Мариу у «Интера»
«Рубин» объявил о переходе Джордже Деспотовича
«Рига» под руководством Кононова выиграла седьмой матч подряд
«Спартак» написал открытое письмо Виктору Кашшаи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь