«Арсенал» слил аутсайдеру и окончательно провалил сезон в АПЛ. Единственный шанс — победа над «Челси» в Кубке
1 августа — день X для Микеля Артеты.
1 августа — день X для Микеля Артеты.
Лондонский «Арсенал» — все. Команда Микеля Артеты выдает худший сезон в XXI веке, прямо сейчас занимая 10-ю строчку. Так низко за 20 лет канониры не опускались никогда. Более того, лондонцы впервые не попали в еврокубки через чемпионат. За пределами топ-6 «Арсенал» финишировал впервые с 95-го.
До предпоследнего тура у «Арсенала» были призрачные шансы зацепиться за 6-ю строчку, которая дает путевку в квалификацию Лиги Европы. Прямо сейчас за нее борются «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон» и «МЮ», а Лигу чемпионов может потерять «Лестер». Одержав две победы, составить им конкуренцию могли и канониры, но у «Астон Виллы» были другие планы.
«Вилле» тоже очень нужна победа: у команды призрачные шансы на спасение из зоны вылета и неплохая серия без поражений. «Уотфорд», нал которыми у бирмингемцев преимущество по личным встречам, как раз проиграл «Сити». Для победы над «Арсеналом» команде Дина Смита хватило одного удара — Трезеге подкараулил отскок на угловом и мощно пробил в ближний угол. Это первая победа «Астон Виллы» над канонирами с 1998-го.
Трезеге — еще одна икона для арабских фанатов АПЛ, пусть и не такая, как Салах. На финише сезона он выдает крутые матчи один за другим: дублем прикончил «Кристал Пэлас» пару туров назад, а теперь забил «Арсеналу». Это всего лишь 6-й гол египтянина в сезоне. А еще год назад правый форвард почти оказался в питерском «Зените».
В отличие от футболистов «Астон Виллы», канониры ни разу не пробили в створ ворот соперника. Такое случилось с «Арсеналом» во второй раз в сезоне: но если безволие в матче против «Ман Сити» еще объяснимо, то понять, что случилось на выезде у явного аутсайдера АПЛ, невозможно.
На прошлой неделе «Арсенал» вынес лучшую команду Англии в чемпионате и вторую — в Кубке. На последний турнир лондонцам только и остается надеятся. Победитель Кубка Англии получает прямую путевку в группу Лиги Европы, а «Челси», который прорвался в финал с другой стороны сетки, это не нужно — команда уже точно финиширует в тройке АПЛ.