«Бенфика» разгромила «Авеш» в матче чемпионата Португалии
«Бенфика» одержала крупную победу над «Авешем» в выездном матче 33-го тура чемпионата Португалии по футболу.
«Бенфика» одержала крупную победу над «Авешем» в выездном матче 33-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая во вторник, закончилась со счетом 4:0, голы забили Рафаэл Силва (4-я минута), Пицци (52, с пенальти) и Гонсалу Рамос (87, 90+3).
«Бенфика» (74 очка) досрочно заняла второе место в чемпионате, «Авеш» (17) вылетел во второй дивизион.