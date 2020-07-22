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10:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бенфика» разгромила «Авеш» в матче чемпионата Португалии

«Бенфика» одержала крупную победу над «Авешем» в выездном матче 33-го тура чемпионата Португалии по футболу.

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Встреча, прошедшая во вторник, закончилась со счетом 4:0, голы забили Рафаэл Силва (4-я минута), Пицци (52, с пенальти) и Гонсалу Рамос (87, 90+3).

«Бенфика» (74 очка) досрочно заняла второе место в чемпионате, «Авеш» (17) вылетел во второй дивизион.

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