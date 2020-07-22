Икер Касильяс получил медаль чемпиона Португалии. Он не провёл ни одного матча в сезоне

Икер Касильяс получил золотую медаль за победу в чемпионате Португалии. По итогам сезона победителем турнира стал «Порту». При этом Касильяс в завершившемся сезоне не провёл за клуб ни одного матча.

«Мы живём с большой интенсивностью. Иногда мы не ценим вещи. Вы смотрите по сторонам и не видите того, что вас окружает. Обратите внимание. Проанализируйте, если хотите. У меня нет слов, чтобы поблагодарить всех моих коллег за детали вручения мне этой медали. Это похоже на простой жест, но для меня это не так», — написал Касильяс в «Инстаграме».