Футболист «Бреста» подвергся нападению, его машину сожгли

«К сожалению, подобный инцидент произошел с человеком, который прибыл в Финистер (департамент региона Бретань) всего две недели назад. Это официальное сообщение будет единственным от “Бреста” по этому вопросу. Клуб теперь позволит работать властям, чтобы пролить свет на этот инцидент. На самом деле, в таком спокойном городе, как наш, это не должно стать нормой», — говорится в сообщении.