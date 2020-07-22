Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Зенит
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Спартак
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Сочи
Футбол. Премьер-лига
19:00
Уфа
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
19:00
Урал
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Парма
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Брешиа
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Верона
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Рома
Футбол. Зарубежный
21.07
Сассуоло
Милан
12
Все события
Фоторепортажи
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» показала худший результат за 12 лет по набранным очкам в сезоне Примеры

«Барселона» показала худший результат за 12 лет по количеству набранных очков в сезоне, сообщается в «твиттере» OptaJose.

Наверх
Источник: Reuters

В завершившемся сезоне Примеры «Барселона» набрала 82 очка. Это худший результат каталонского клуба с сезона-2007/2008. Тогда каталонцы набрали 67 очков.

Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», набравший 87 очков. По 70 очков в чемпионате набрали мадридский «Атлетико» и «Севилья», «матрасники» заняли третье место за счёт лучшей разницы мячей. Все эти команды получили право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов.

В групповой этап Лиги Европы попал «Вильярреал» (60). «Реал Сосьедад» (56) получил путёвку в квалификацию ЛЕ. «Гранада» (56) также сможет участвовать в квалификации Лиги Европы, если «Реал Сосьедад» обыграет «Атлетик» в финале Кубка Испании.

Барселона (Барселона)
Во время загрузки произошла ошибка.
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Галицкий vs Гинер: битва за €25 000 000
В Италии сообщили, сколько ЦСКА хочет получить за Влашича
Великий гол советского хоккеиста Харламова на чемпионате мира
На «Энфилде» будет праздник: анонс матча «Ливерпуль» — «Челси»
«Арсенал» слил аутсайдеру и окончательно провалил сезон в АПЛ
Россиянин Рой Джонс согласился на бой с Майком Тайсоном
30 лет назад скончался «Советский Пеле» Эдуард Стрельцов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь