Роналду вышел на второе место по количеству голов за всю историю футбола

В понедельник «Ювентус» на своем поле одержал победу над «Лацио» со счетом 2:1 в матче 34-го тура чемпионата Италии. Оба гола туринской команды забил Роналду.

Второй мяч в минувшем матче стал для 35-летнего португальца 734-м в профессиональной карьере на взрослом уровне, что позволило ему подняться на второе место по этому показателю. Столько же голов на счету бразильца Ромарио, но бывшему нападающему «Барселоны» потребовалось больше матчей, чтобы достигнуть аналогичной отметки.