Роналду вышел на второе место по количеству голов за всю историю футбола
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поднялся на второе место по количеству голов в официальных матчах в футболе.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поднялся на второе место по количеству голов в официальных матчах в футболе.
В понедельник «Ювентус» на своем поле одержал победу над «Лацио» со счетом 2:1 в матче 34-го тура чемпионата Италии. Оба гола туринской команды забил Роналду.
Второй мяч в минувшем матче стал для 35-летнего португальца 734-м в профессиональной карьере на взрослом уровне, что позволило ему подняться на второе место по этому показателю. Столько же голов на счету бразильца Ромарио, но бывшему нападающему «Барселоны» потребовалось больше матчей, чтобы достигнуть аналогичной отметки.
Лидером по числу голов в официальных матчах за всю историю футбола является бразилец Пеле, забивший 767 мячей.
В текущем сезоне Роналду забил 34 гола за «Ювентус» во всех турнирах, проведя за туринский клуб 42 матча.