Ребров отказался вернуться в киевское «Динамо»

Источник: Спорт-Экспресс

46-летний специалист не принял предложение. Ранее с поста главного тренера украинского клуба был уволен Алексей Михайличенко.

Также указано, что несмотря на слухи вокруг возглавляющего «Зарю» Виктора Скрипника, кандидатура этого специалиста пока не является приоритетной для «бело-синих». Кроме того, в «Динамо не рассматривают вариант с приглашением Юрия Калитвинцева. При этом кандидатура главного тренера полтавской «Ворсклы» Юрия Максимова в поле зрения руководства «Динамо» находится.

Также в «Динамо» рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста, но это точно не хорват Ненад Белица, о котором сообщалось ранее. Имя этого тренера на время начальной стадии переговоров держится в строгой тайне.