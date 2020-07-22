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13:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ребров отказался вернуться в киевское «Динамо»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров отказался вернуться в киевское «Динамо», сообщает «Динамо» Киев от Шурика.

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Источник: Спорт-Экспресс

46-летний специалист не принял предложение. Ранее с поста главного тренера украинского клуба был уволен Алексей Михайличенко.

Также указано, что несмотря на слухи вокруг возглавляющего «Зарю» Виктора Скрипника, кандидатура этого специалиста пока не является приоритетной для «бело-синих». Кроме того, в «Динамо не рассматривают вариант с приглашением Юрия Калитвинцева. При этом кандидатура главного тренера полтавской «Ворсклы» Юрия Максимова в поле зрения руководства «Динамо» находится.

Также в «Динамо» рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста, но это точно не хорват Ненад Белица, о котором сообщалось ранее. Имя этого тренера на время начальной стадии переговоров держится в строгой тайне.

В завершившемся сезоне «Динамо» заняло второе место в чемпионате Украины и выиграло Кубок страны. «Ференцварош» Сергея Реброва стал чемпионом Венгрии.

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