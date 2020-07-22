Экс-тренер «Динамо» Дан Петреску заразился коронавирусом
Бывший тренер московского футбольного клуба «Динамо», ныне возглавляющий румынский ЧФР, Дан Петреску заразился коронавирусной инфекцией, сообщает румынское издание Adevarul.
Бывший тренер московского футбольного клуба «Динамо», ныне возглавляющий румынский ЧФР, Дан Петреску заразился коронавирусной инфекцией, сообщает румынское издание Adevarul.
Отмечается, что помимо 52-летнего специалиста, коронавирус выявлен еще у нескольких человек в ЧФР. По информации издания, до этого футболисты и персонал клуба пренебрегали правилами мединского регламента по противодействию распространению коронавируса, многие члены команды не носили маски и перчатки.
Первым инфицированным в команде стал игрок Адриан Пэун, у которого в субботу поднялась температура. Отмечается, что на данный момент команда изолирована.
Петреску возглавлял «Динамо» в 2012—2014 годах.