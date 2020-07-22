Экс-тренер «Динамо» Дан Петреску заразился коронавирусом

Отмечается, что помимо 52-летнего специалиста, коронавирус выявлен еще у нескольких человек в ЧФР. По информации издания, до этого футболисты и персонал клуба пренебрегали правилами мединского регламента по противодействию распространению коронавируса, многие члены команды не носили маски и перчатки.