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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер «Динамо» Дан Петреску заразился коронавирусом

Бывший тренер московского футбольного клуба «Динамо», ныне возглавляющий румынский ЧФР, Дан Петреску заразился коронавирусной инфекцией, сообщает румынское издание Adevarul.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что помимо 52-летнего специалиста, коронавирус выявлен еще у нескольких человек в ЧФР. По информации издания, до этого футболисты и персонал клуба пренебрегали правилами мединского регламента по противодействию распространению коронавируса, многие члены команды не носили маски и перчатки.

Первым инфицированным в команде стал игрок Адриан Пэун, у которого в субботу поднялась температура. Отмечается, что на данный момент команда изолирована.

Петреску возглавлял «Динамо» в 2012—2014 годах.

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