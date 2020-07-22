Алматы или Шымкент? Директор Qazsport рассказал о планах по трансляциям матчей КПЛ после рестарта

Второй рестарт чемпионата может состояться 3 августа. Комиссия Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК) проинспектировала возможные стадионы для матчей, а вещатели рассказали о возможности организации прямых трансляций.
«Первым вариантом для продолжения игр КПЛ рассматриваются стадионы Алматы и Талгаре. Это Центральный стадион, база сборной Казахстана в Талгаре, “Жас Кыран” и Академия имени Сегизбаева. Мы отрабатываем эти четыре варианта. Понятно, что Центральный стадион готов к работе, ведь мы там прежде уже снимали и будем снимать дальше. По другим трем объектам мы уже, можно сказать, месяц с Лигой отрабатываем все нюансы. Наши техники и режиссеры ездили и изучали арены. И если сейчас будет принято решение Лигой и уполномоченными органами, что все туры пройдут в Алматы, то мы готовы. Мы не знаем, сколько это будет по времени, ведь нет утвержденного календаря, но мы готовимся, что клубы соберутся в Алматы и будут там играть. Поэтому по Алматы вопросов практически нет. Есть пару техническим нюансов, которые мы уже решаем. Что касается Шымкента, то Лига отрабатывает запасной вариант, если в Алматы сыграть не получится. Но к нам с предложением изучить возможность проведения трансляций из Шымкента Лига не обращалась. Мы в курсе, что они отрабатывают второй вариант. И мы начнем работу в этом направлении, когда Лига объявит Шымкент вариантом для проведения матчей КПЛ. Игры на Центральном стадионе мы снимали, знаем ситуацию, а вот по остальным точкам у нас информации нет. Если нам предложат, то мы обязательно отправим своих людей, но пока по Шымкенту вопрос открыт», — рассказал Бакытбеков.
По словам директора телеканала, нет еще и подтвержденной даты второго рестарта КПЛ-2020, а 3 августа — это предполагаемый вариант.
«Мы понимаем, осталось немного времени, но никто не гарантирует, что 3 августа турнир начнется. ПФЛК и КФФ ведь официальную информацию не дали. Все зависит от ситуации в стране с карантином и пандемией. Возможно, что 2 числа карантин продлят. Тут не нужно загадывать. Когда нам скажут, что есть разрешение и чемпионат продолжается в Алматы, то мы готовы. А если решат в Шымкенте, то тоже по срокам ничего сказать не могу. Когда это скажут? За неделю до игр или завтра. Может быть, что завтра решат стартовать 10 августа, и у нас есть три недели для подготовки. Но все зависит от обстоятельств, которые будут в стране на тот момент по коронавирусу», — подытожил директор канала.
Ранее возможность возобновления КПЛ-2020 прокомментировали в Министерстве здравоохранения. В футбольном турнире сыграны три полных тура, а решение о месте продолжения чемпионата будет принято в ближайшее время.
Перед продолжение турнира действующий чемпион футбольный клуб «Астана» столкнулась с проблемой заболевания игроков основного состава, а «Кайсар» из Кызылорды сменил локацию из-за отсутствия возможности для тренировок.