Полузащитник «Городеи» Лазар Сайич стал автором лучшего гола 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В домашней встрече с бобруйской «Белшиной» сербский хавбек эффектным ударом на девятой компенсированной минуте второго тайма принес победу своей команде со счетом 2:1.
Лучшим игроком прошлого тура был признан опытный полузащитник борисовского БАТЭ Павел Нехайчик.
Турнирное положение: «Шахтер» (Солигорск) — 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) — 34 (18), «Неман» (Гродно) — 31 (17), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 29 (18), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 27 (18), «Динамо» (Минск) — 27 (18), «Витебск» — 26 (18), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Рух» (Брест) — 25 (18), «Ислочь» (Минский район) — 23 (18), «Славия» (Мозырь) — 22 (17), «Слуцк» — 21 (17), «Городея» — 19 (18), «Минск» — 18 (16), «Смолевичи» — 14 (17), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (18).
«Рух» — «Славия», «Витебск» — «Слуцк»;.
«Ислочь» — «Динамо» (Брест), «Белшина» — «Неман», «Динамо» (Минск) — «Городея»;.
«Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ — «Минск», «Шахтер» — «Смолевичи».