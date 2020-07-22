«Чемпионат надо возобновить не в ущерб здоровью людей». Эксперт высказался о рестарте КПЛ

— Есть ли потенциал реанимировать чемпионат Казахстана в этом году?
— Когда ситуация с пандемией пойдет на улучшение, нужно возобновить чемпионат, но, повторюсь, не в ущерб здоровью людей. Тем более есть два крытых поля, в
— Будет ли справедливым чемпионство одного из клубов, учитывая, происходящий
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— Можно ли просто зафиксировать таблицу и не объявлять чемпиона?
— Надо быть более глубоко знакомым с регламентами проведения чемпионата чтобы ответить на вопрос о фиксации таблицы и отсутствии чемпиона. Обычно, в регламентах четко прописаны алгоритмы действий в разных ситуациях.
Напомним, в июле чемпионат Казахстана был приостановлен во второй раз
После трех туров лидирует «Кайрат», набравший девять очков. У «Астаны» и «Тобола» по семь баллов. При этом столичный и костанайский клубы сыграли на один матч меньше.