«Чемпионат надо возобновить не в ущерб здоровью людей». Эксперт высказался о рестарте КПЛ

— Есть ли потенциал реанимировать чемпионат Казахстана в этом году?

— Когда ситуация с пандемией пойдет на улучшение, нужно возобновить чемпионат, но, повторюсь, не в ущерб здоровью людей. Тем более есть два крытых поля, в Нур-Султане и Костанае, и можно доигрывать чемпионат на этих стадионах в прохладное время года.

— Будет ли справедливым чемпионство одного из клубов, учитывая, происходящий форс-мажор, когда команды пребывают в разном физическом и финансовом состоянии? Турнир уже сокращен на один круг и лишился одного из участников.

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— Форс-мажор случился у всех и поэтому не вижу каких-либо преимуществ у одной из команд перед другими. Все тренеры являются лицензированными специалистами, вот пусть и проявляют свои знания и мудрость в подготовке команд при сложившейся ситуации.

— Можно ли просто зафиксировать таблицу и не объявлять чемпиона?

— Надо быть более глубоко знакомым с регламентами проведения чемпионата чтобы ответить на вопрос о фиксации таблицы и отсутствии чемпиона. Обычно, в регламентах четко прописаны алгоритмы действий в разных ситуациях.

Напомним, в июле чемпионат Казахстана был приостановлен во второй раз из-за пандемии коронавируса. Турнир может возобновиться 3 августа.