«Вест Хэм» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» и гарантировал себе место в АПЛ

Источник: AP 2020

Встреча прошла в среду, 22 июля, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда гостей Майкла Антонио с пенальти манкунианцы ответили точным ударом Мэйсона Гринвуда.

Манчестер Юнайтед (Манчестер) Все о команде

«Вест Хэм» набрал 38 очков, вышел на 15-ю строчку и гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон. В активе «Манчестер Юнайтед» 63 очка, команда находится на третьей позиции.