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22:07 (мск), источник: Lenta.Ru

«Вест Хэм» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» и гарантировал себе место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в среду, 22 июля, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда гостей Майкла Антонио с пенальти манкунианцы ответили точным ударом Мэйсона Гринвуда.

Манчестер Юнайтед (Манчестер)

«Вест Хэм» набрал 38 очков, вышел на 15-ю строчку и гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон. В активе «Манчестер Юнайтед» 63 очка, команда находится на третьей позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 26 июля на выезде встретится с «Лестером». «Вест Хэм» в тот же день на своем поле примет «Астон Виллу.».

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Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:1
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