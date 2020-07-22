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22:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» проиграл «Парме» в 35-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Футболисты «Наполи» на выезде уступили «Парме» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2020

Игра, прошедшая в среду в Парме, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Все голы в матче были забиты с 11-метровой отметки. Мячи в составе «Пармы» забили Джанлука Капрари (45+3-я минута) и Деян Кулусевски (87), у «Наполи» отличился Лоренцо Инсинье (54).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Парма» прервала свою безвыигрышную серию из семи матчей (6 поражений, 1 ничья) и 43 очками занимает десятое место в таблице. «Наполи» не проигрывал на протяжении пяти туров и, потерпев неудачу, с 56 баллами остался седьмым.

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Парма
2:1
Первый тайм: 1:0
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