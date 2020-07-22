«Наполи» проиграл «Парме» в 35-м туре чемпионата Италии

Игра, прошедшая в среду в Парме, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Все голы в матче были забиты с 11-метровой отметки. Мячи в составе «Пармы» забили Джанлука Капрари (45+3-я минута) и Деян Кулусевски (87), у «Наполи» отличился Лоренцо Инсинье (54).