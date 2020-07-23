«Вест Бромвич» вернулся в высший дивизион чемпионата Англии
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вест Бромвич» по итогам сезона-2019/20 занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вест Бромвич» по итогам сезона-2019/20 занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в
В среду в последнем туре «Вест Бромвич» на своем поле сыграл вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 2:2 и финишировал на втором месте, набрав 83 очка.
Вторую прямую путевку в
В полуфиналах