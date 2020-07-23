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00:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вест Бромвич» вернулся в высший дивизион чемпионата Англии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вест Бромвич» по итогам сезона-2019/20 занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в премьер-лигу — высший дивизион чемпионата страны.

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Источник: AP 2020

В среду в последнем туре «Вест Бромвич» на своем поле сыграл вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 2:2 и финишировал на втором месте, набрав 83 очка.

Английская Премьер-Лига

Вторую прямую путевку в премьер-лигу ранее досрочно завоевал «Лидс Юнайтед», ставший победителем Чемпионшипа.

В полуфиналах плей-офф Чемпионшипа, где будет разыграна третья путевка в премьер-лигу, «Брентфорд» сыграет со «Суонси», а «Фулхэм» — с «Кардифф Сити».

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