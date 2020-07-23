«Интер» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС, 23 июля. «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.
ТАСС, 23 июля. «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Интер» не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти матчей подряд (две победы, три ничьи). Беспроигрышная серия «Фиорентины» составляет шесть матчей (три победы, три ничьи).
В турнирной таблице «Интер» занимает третье место, набрав 73 очка. «Фиорентина» поднялась на 11-е место, в активе клуба 43 очка. В следующем туре миланский клуб 25 июля сыграет на выезде с «Дженоа», «Фиорентина» днем позже в гостях встретится с «Ромой».
Результаты других матчей игрового дня.
«Парма» — «Наполи» — 2:1;.
«Лечче» — «Брешия» — 3:1;.
«Самподория» — «Дженоа» — 1:2;.
СПАЛ — «Рома» — 1:6;.
«Торино» — «Верона» — 1:1.