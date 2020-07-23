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43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
01:07 (мск), источник: ТАСС

«Интер» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 23 июля. «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.

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Источник: AP 2020

«Интер» не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти матчей подряд (две победы, три ничьи). Беспроигрышная серия «Фиорентины» составляет шесть матчей (три победы, три ничьи).

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Итальянская Серия А

В турнирной таблице «Интер» занимает третье место, набрав 73 очка. «Фиорентина» поднялась на 11-е место, в активе клуба 43 очка. В следующем туре миланский клуб 25 июля сыграет на выезде с «Дженоа», «Фиорентина» днем позже в гостях встретится с «Ромой».

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Интер (Милан)

Результаты других матчей игрового дня.

«Парма» — «Наполи» — 2:1;.

«Лечче» — «Брешия» — 3:1;.

«Самподория» — «Дженоа» — 1:2;.

СПАЛ — «Рома» — 1:6;.

«Торино» — «Верона» — 1:1.

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