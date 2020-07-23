«Интер» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

«Интер» не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти матчей подряд (две победы, три ничьи). Беспроигрышная серия «Фиорентины» составляет шесть матчей (три победы, три ничьи).

В турнирной таблице «Интер» занимает третье место, набрав 73 очка. «Фиорентина» поднялась на 11-е место, в активе клуба 43 очка. В следующем туре миланский клуб 25 июля сыграет на выезде с «Дженоа», «Фиорентина» днем позже в гостях встретится с «Ромой».