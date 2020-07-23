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09:54 (мск), источник: Sport24

«Челси» забил три мяча на «Энфилде», но все равно проиграл. Как «Ливерпуль» получал чемпионский кубок

Битва за ЛЧ в последнем туре будет огненной.

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«МЮ» все еще может не попасть в Лигу чемпионов

«Ман Юнайтед» продолжает попытки закрепиться в зоне Лиги чемпионов. В 35-м туре команда Сульшера потеряла очки в домашнем матче с «Саутгемптоном», который полностью контролировала, но пропустила на последней добавленной минуте. Сегодня с «Вест Хэмом» «МЮ» снова оступился.

На второй добавленной к первому тайму минуте Поль Погба по-идиотски сыграл руками в своей штрафной, закрывая лицо после дальнего удара. Страх француза за свой фейс привел к пенальти в ворота Де Хеа, который реализовал Майкл Антонио.

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Но уже в начале второго тайма Мэйсон Гринвуд сравнял счет с передачи Марсьяля. Это 17-й гол вундеркинда в этом сезоне, столько же за «Юнайтед» до достижения 20-летнего возраста за сезон забивали только Брайан Кидд, Джордж Бест и Уэйн Руни. Также Гринвуд — первый 18-летний игрок в истории «МЮ», которому удалось забить 10 голов за сезон в АПЛ. Уникум.

Манчестер Юнайтед (Манчестер)

Но больше манкунианцам забить не удалось. 1:1 — «Ман Юнайтед» заскочил на третью строчку с 63 очками. Только вот важнейшие два очка все равно потерял.

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Безумие на «Энфилде»

Главное событие вечера для фанатов «Ливерпуля» случилось уже после матча с «Челси». Его результат особо красных не волновал. Банда Клоппа давно сделала главное — выиграла чемпионат Англии. Сегодня «Ливерпулю» торжественно вручали кубок АПЛ. Ну, а перед матчем был и чемпионский коридор от «Челси». Короче, мини-вечеринка «Ливерпуля» — и до, и после игры.

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Ну и как бы о футболе: Клопп снова выпустил топовый состав, несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Это лучший ростер «Ливерпуля» здесь и сейчас. Не хватает только кэпа Хендерсона — но он травмирован. Лэмпарду точно не до всяких шансов резервистам — победа обеспечивала «Челси» третье место и Лигу чемпионов. Вот эти парни должны были справиться со сложнейшей миссией — выиграть на «Энфилде». Уже фирменные для Лэмпса 5 защитников в «большом» матче. Пулишича оставили на банке, в старте тройка Маунт-Виллиан-Жиру.

Челси (Лондон)

И ведь план Лэмпарда поначалу работал. «Ливерпуль» вяз в многочисленной и четкой обороне «Челси». Сами синие получали приличное пространство впереди — за счет постоянных забегов Джеймса и Алонсо. Молодой латераль «Челси» вообще мог посмотреть пару сериалов Netflix, прежде чем подавать в штрафную. И так несколько раз. Только вот «Челси» не создал почти ничего, несмотря на разумную тактику. А «Ливерпуль» взял и создал… три гола. Вот прямо рубрика «из ничего». Обрез Виллиана — шикарный лонгшот от Наби Кейта, проснувшегося к концу сезона. Фол Ковачича — феерический штрафной от Трента. Ну и классическая картина «Кепа, который не прыгает». А потом «Ливерпуль» реализовал и корнер — пару отскоков, выстрел Вейналдума, 3:0. Какие-то совершенно будничные 3:0 — «Челси» взял и развалился, хотя смотрелся бодро.

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Ну, не совсем развалился — лондонцы успели закинуть-таки один гол в ворота «Ливерпуля». И в раздевалочку. Жиру добил удар Виллиана на 45+2. «МЮ» в полуфинале Кубка Англии в воскресенье Оливье вообще забил на 45+11. Ну просто король добавленного времени.

Во втором тайме Роберто Фирмино забил свой первый гол в чемпионате… на «Энфилде». Это чистая правда — все 8 до этого бразилец почему-то забивал строго в гостях. 4:1 — казалось бы, рутинная победа чемпионов…

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Но «Челси» как следует завел выход Пулишича — американец в режиме «соло» обыграл почти всю оборону «Ливерпуля» и подарил гол Абрахаму. А потом ван Дейк снова ошибся (именно так — ван Дейк и снова), подарив «Челси» выход 3 в 2. Финишировал он шикарным ударом, конечно, Пулишича — 4:3! Топовое шоу от американского вингера «Челси».

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Впрочем, «Челси», как с ним часто бывает, увлекся атакой и пустил почти идеальную контру от «Ливерпуля». Окслейд-Чемберлен в упор после классного прохода Робертсона — вот вам и 5:3. Мега-эффектный матч на «Энфилде», но Лэмпарда вряд ли порадовало это голевое шоу.

«Челси» не обеспечил себе Лигу чемпионов. Зато теперь в АПЛ — сумасшедшая интрига в борьбе за ЛЧ.

Ливерпуль (Ливерпуль)

— У «МЮ» и «Челси» по 63 очка, но «Юнайтед» выше по доп показателям. На сегодня оба топ-клуба попадают в Лигу чемпионов. Но есть еще и «Лестер» у которого всего на очко меньше — 62.

— В последнем туре команда Лэмпарда дома сыграет с «Вулверхэмптоном», ну, а «Лестер» и «МЮ» решат в личной рубке, кому играть в ЛЧ. Раскладов миллион — любая из трех команд может как попасть в Лигу чемпионов, так и закончить сезон на 5-м месте. И остаться без главного турнира планеты.

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— Для «Челси» и «МЮ» все просто — надо не проиграть, и ЛЧ в кармане. 3-е или 4-е место, но не ниже. А вот «Лестеру», понятно, нужно побеждать «Юнайтед». Короче, в воскресенье в Англии будет очень жарко!

Ливерпуль
5:3
Первый тайм: 3:1
Челси
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