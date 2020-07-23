Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
22.07
Сампдория
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
22.07
Интер
Фиорентина
00
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
10:23 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ отзаявил казахстанского футболиста с опытом игры в Европе

Карагандинский «Шахтер» отзаявил казахстанского хавбека Еркебулана Нургалиева, сообщает официальный сайт ПФЛК.

Наверх

26-летний Нургалиев выступал за «Шахтер» с 2019 года. В составе «горняков» он провел 30 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Всего в КПЛ Нургалиев забил десять голов в 91 матчах. В Казахстане воспитанник семейского футбола играл также за «Акжайык», «Алтай», «Иртыш», «Спартак» и «Окжетпес».

В 2017 году Нургалиев выступал за «Верею» из высшей лиги Болгарии. В чемпионате он провел восемь матчей, а в единственной игре в рамках Кубка отметился голом с 25 метров.

После трех туров «Шахтер» с шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице КПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Астана" узнала всех возможных соперников на старте Лиги чемпионов
Сезон чемпионата России по футболу официально завершен
Овечкин и Панарин: кто из них круче? В Америке не смогли выбрать
Супергол 19-летнего Буре в чемпионате СССР. Он забил в падении
Альварес и Головкин договорились о третьем бое
Муза Большунова: девушка лучшего лыжника на планете (фото)
Бывший тренер «Спартака» возглавил «Вильярреал»
«Краснодар» объявил об уходе Фернандеша
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь