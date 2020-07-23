Клуб КПЛ отзаявил казахстанского футболиста с опытом игры в Европе

26-летний Нургалиев выступал за «Шахтер» с 2019 года. В составе «горняков» он провел 30 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Всего в КПЛ Нургалиев забил десять голов в 91 матчах. В Казахстане воспитанник семейского футбола играл также за «Акжайык», «Алтай», «Иртыш», «Спартак» и «Окжетпес».

В 2017 году Нургалиев выступал за «Верею» из высшей лиги Болгарии. В чемпионате он провел восемь матчей, а в единственной игре в рамках Кубка отметился голом с 25 метров.

После трех туров «Шахтер» с шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице КПЛ.